بعد جولة نائب وزير الإسكان.. ننشر خريطة مشروعات الصرف الصحي بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، آخر المستجدات بالموقف التنفيذى لعدد من المشروعات بقطاع الصرف الصحى والتى تفقدها الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان ، خلال جولة تفقدية أجراها والتى رافقه خلالها قيادات وزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمهندس مجدى عطا الله القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط و المهندس محمود طلعت رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط.

وقد تضمنت هذه الجولة تفقد مشروع شبكات الصرف الصحي بشط جريبة، حيث أكد نائب وزير الإسكان علي سرعة انجاز الأعمال الكهروميكانيكية وكذلك تم التأكيد علي الشركة المنفذة باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها توخي الحذر في تنفيذ الأعمال القريبة من منازل المواطنين.

وعلى جانب آخر، تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، محطة معالجة الركابية بطاقة تصميمية ٤ الاف م٣/يوم إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتصل نسبة تنفيذها الي ٩٨٪؜ ومخطط دخولها الخدمة في يناير ٢٠٢٥، كما وجه سيادته الشركة المنفذة برفع مستوي التشطيبات بالمحطة ووضع اللمسات الأخيرة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، واضاف سيادته موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بسرعة انجاز الوصلات المنزلية للمواطنين بالقري نطاق خدمة محطة معالجة الركابية.

كما تفقد نائب الوزير محطة معالجة السوالم بطاقة تصميمية ٤ الاف م٣/يوم ، ويتم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وتصل نسبة تنفيذ الأعمال المدنية الي ٩٥٪؜ والتوريدات الكهروميكانيكية الي ٦٠٪؜، حيث ووجه نائب الوزير تعليماته إلى الشركة المنفذة بدفع الأعمال وتحسين الجودة بالمحطة تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما اكدعلي ضرورة المتابعة الدورية موجهاً بإعداد تقارير مصورة للأعمال الجارية حاليا بالمحطة.

وفي ختام الجولة تفقد نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له من قيادات قطاع المرافق بوزارة الإسكان، محطة معالجة كفر سعد بطاقة تصميمية ٥ الاف م٣/يوم تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجاري تحقيق العينة الناجحة تمهيدا لتسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط والبدء في مرحلة التجارب والتشغيل؜، كما اكد سيادته علي أهميه التعاون والتنسيق بين الاجهزه التنفيذيه للهيئه القوميه لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة للشركة القابضة بكل المحافظات علي مستوي الجمهورية و سرعة استلام المشروعات المنتهية حتى يتم الاستفادة منها بما يلبي احتياجات المواطنين بالحصول على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

هذا وقد توجه " المحافظ " بخالص الشكر إلى المهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان، على حرصهما الدائم بالمتابعة الدورية للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة دمياط، و التنسيق المستمر مع المحافظة لتذليل اى عقبات تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها ونهو المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة.