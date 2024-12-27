تكاثر السحب المنخفضة على الإسكندرية وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة

تشهد محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى في أخر جمعة من شهر ديمسبر عام 2024، تجمع للسحب المنحفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء المدينة وسط انخفاض في درجات الحرارة الذي وصل إلى 4 درجات، هي سجلت اليوم 13 درجة مئوية، مع سرعة رياح 30 كم/ ساعة، ونسبة رطوبة 63%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، عن فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم، ونشرت أخر صور للأقمار الصناعية والتي كشفت عن تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة، وسيطرة الأجواء باردة الآن على أغلب الأنحاء.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص ما زالت قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية، مع زيادة الإحساس بالبرودة ليلا.

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن حالة الطوارئ تزامناً مع إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والتي يشهد تقلبات مختلفة، واستعدادات لمواجهة سقوط الأمطار.

وانتشرت سيارات رفع المياه والبدلات، مع وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة، تزامناً مع وقف الإجازات وبدل الراحة، واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق، وبيارات، ومحطات الرفع.