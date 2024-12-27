رئيس وزراء العراق: نمتلك قرار الحرب والسلم.. وتهديدات إسرائيل تهدف لتوسيع الصراع

قال رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، إن التهديدات الإسرائيلية لبلاده تهدف لتوسيع ساحة الصراع بالمنطقة، مشددا على أن العراق لن يسمح لأي طرف بزجه في الصراعات والحروب.

وأكد السوداني - في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة- أن العراق يمتلك قرار الحرب والسلم، معربًا عن رفض بلاده القاطع لحرب الإبادة التي تنتهجها إسرائيل في غزة ولبنان.

وفي الشأن الداخلي، قال السوداني إن حصر السلاح بيد الدولة جزء من البرنامج الوزاري، حيث تعمل الحكومة مع القوى السياسية على مسار واضح وحوار وطني مسؤول لحصر السلاح بيد الدولة.

وأشار إلى أن العراق لديه علاقات استراتيجية وشراكة واضحة مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى دراسة منهجية حول إنهاء وجود التحالف الدولي وفق جدول زمني محدد، مؤكدا أنه لا زيادة في عدد قوات التحالف الدولي بالعراق.

