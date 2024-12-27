شخصيات نسائية بارزة في حدث لتمكين المرأة المصرية «She Can»

الجمعة 27/ديسمبر/2024 - 12:22 م

شاركت عدة شخصيات نسائية بارزة في المجتمع المصري في نسخة مصغرة من حدث «She Can» في الجامعة الأمريكية- وسط القاهرة، والذي يعتبر من أهم الفعاليات المتخصصة في دعم مسار المرأة المهني، ويهدف إلى تمكين المرأة المصرية من خلال تزويدها بالأدوات والمهارات اللازمة لتحقيق طموحاتها المهنية، وتشجيعها على التوسع في مجالات جديدة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وافتتح الحدث بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجتمع المصري، على رأسهم الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب وعضو مجموعة العمل 2 في المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، النائبة هند حازم، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، الدكتورة داليا الباز، رئيس هيئة البريد المصري، لميس نجم، مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية لشؤون المسؤولية المجتمعية، والدكتورة رشا راغب، رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وقد تم مناقشة مجموعة من المواضيع الهامة التي تسهم في تمكين النساء في مساراتهن المهنية، من أبرزها: قصص نجاح الأفراد ذوي الهمم في سوق العمل، الإنضمام إلى مجال الصيدلة الذي يتطلب فهمًا عميقاً للأنظمة الصحية والتعليمية، أهمية دعم الحكومة والبرلمان لريادة الأعمال، دور الاتصال والتسويق الفعّال في تعزيز حضور الأفراد في سوق العمل، تمكين النساء باستخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل LinkedIn، ودور الأكاديميات الوطنية في تدريب القوى العاملة وتسليط الضوء على دور النساء القياديات، وتحقيق التوازن بين الأمومة والنجاح المهني.

شهد الحدث حضور ما يقارب 2500 مشاركة، وحرصت عدد من الشركات على تقديم فرص عمل للمشاركين، وهذا الحدث لم يكن مجرد لقاء، بل نقطة انطلاق جديدة نحو تمكين المرأة المصرية وتعزيز حضورها في مختلف المجالات المهنية، فقد أثبتت جميع المشاركات والشركاء الداعمون أن النجاح لا يتحقق إلا بتضافر الجهود وتوفير الفرص المتكافئة، وأن القوة الحقيقية تكمن في الدعم المتبادل والمشاركة الفعالة في بناء مجتمع قادر على النمو والابتكار، مع شركاؤنا الاستراتيجيون من رواد الاقتصاد المصري، على رأسهم شركاؤنا الاستراتيجيون: البنك المصري الخليجي «EGBANK»، إيڤا فارما «Eva Pharma»، آكام للتطوير والتنمية العقارية «Akam Developments»، بالإضافة إلى تعاون "إنتربرنيل" لأول مرة مع شركة ستارفل «StarVille»، ومجموعة مزارع لينا «Linah Farms».

وقدم العديد من الشركاء ورش عمل وحلقات توعية حول مواضيع التطوير المهني المختلفة، وعلى رأسهم:

Exits، Wuzzuf ،Elsewedy Electric، Mashreq Dreem، Influence Me، وiCareer، بالإضافة إلى مناقشات مع عدد من أشهر شخصيات المجتمع المصري على رأسهن الفنانة نانسي صلاح، وعدد من مؤثرين التواصل الاجتماعي مثل سيرا يوسف ومنّة متولي، وياسمين المساوي رائدة الأعمال،

ومؤسسة وكالة Say للعلاقات العامة والإعلامية والتسويق، كما كان لها تاريخ كبير في الصحافة المصرية والعربية، ودعم المرأة في مختلف المجالات من أجل تمكينهم اقتصادياً.