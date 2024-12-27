مصرع فتاة دهسًا أسفل عجلات سيارة ملاكي بالفيوم

لقيت فتاة مصرعها دهسًا، أسفل عجلات سيارة ملاكي، بطريق قرية السنباط الفيوم الزراعي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم ، بلاغا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم بورود اشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث بطريق السنباط الفيوم الزراعي، ووجود جثة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، ليتبين وفاة فتاة في الحال.

ووفق التحريات الأولية وسؤال شهود العيان، تبيّن أنّ الفتاه تدعى" فرح .ع .ح " 19 سنة مقيمة بقرية السنباط ، لقيت مصرعها حال قيادة شاب سيارة ملاكي بسرعة جنونية، حيث اختلت عجلة القيادة في يده، ما أسفر عن انحراف السيارة عن الطريق واصطدامها بالفتاة بشكل مفاجئ.

ونقلت الفتاة إلى مستشفى الفيوم العام، إلا أنّها فارقت الحياة نتيجة إصابتها بكسور ونزيف.

وجرى القبض على الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث وتفريغها لمعرفة كيفية حدوث الواقعة.