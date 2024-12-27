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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

كاتدرائية العذراء بأمستردام تنظم مؤتمرًا للشباب والأطفال بمناسبة الكريسماس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
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نظمت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام، التابعة لإيبارشية هولندا، مؤتمرًا للشباب والأطفال والعائلات، في إطار الاستفادة من إجازة الكريسماس، وذلك في أحد مراكز المؤتمرات المسيحية.

شارك في المؤتمر نحو 300 شخص من مختلف الأعمار، حيث تم إعداد برامج خاصة للأطفال، شملت دروسًا روحية وترانيم قدّمها الآباء الكهنة، في إطار تعزيز فهمهم الروحي وربط حياتهم اليومية بالوجود الإلهي.

ولاقت هذه المبادرة استحسان المشاركين، الذين عبروا عن سعادتهم بفرصة التفاعل الروحي والتعرف على معاني جديدة تعزز إيمانهم وحياتهم المسيحية، في جو من المحبة والتآخي. 

في سياق آخر، نظمت جمعية أصدقاء الكتاب المقدس بالمنصورة حفلها السنوي،  بحضور الأنبا أكسيوس، أسقف الإيبارشية المنصورة.

حيث قدم فريق كورال "ماران اثا" الفائز بالمركز الأول في مهرجان الكرازة “كنتاتا” فقرات ترانيم، كما تم تقديم فقرات عزف من الموهوبين الحاصلين على مراكز متقدمة في المهرجان.

ووزّع الأنبا أكسيوس الهدايا على الفائزين والفائزات.

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كاتدرائية السيدة العذراء هولندا الكريسماس