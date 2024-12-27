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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفض مصري نرويجي للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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رفضت مصر والنرويج كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.

وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.

وقال البيان: رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.

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