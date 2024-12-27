رفض مصري نرويجي للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة

رفضت مصر والنرويج كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر الجاري حيث صدر بيان مشترك.

وصدر بيان مصري نرويجي وذلك في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.

وقال البيان: رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.

وأضاف البيان: رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.