فاروق والحنيفات يشهدان ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد الحنيفات وزير الزراعة الأردني ختام أعمال الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة، بحضور أعضاء اللجنة من الجانبين، وفي كلمته تقدم الوزير المصري بالشكر الى نظيره الأردني والوفد المرافق له.

وقال علاء فاروق، أن أعمال هذه الدورة اتسمت بأقصى درجات التفاهم والتعاون والحرص من الجانبين على دفع عجلة التعاون الى المستوى الذي يرتقى لطموحات الشعبين في مصر والأردن.

وأضاف أن فاعليات أعمال اللجنة شهدت عدد من الزيارات الميدانية الهامة، بدأت بمصنع النوبارية للسكر وكذلك محطة تصدير وتعبئة الموالح، بالإضافة إلى الزيارة الهامة إلى مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالضبعة، إلى جانب قيام معالي الوزير الأردني بزيارة إحدى مزارع الخيول العربية الاصيلة بمحافظة الشرقية،

وأكد "فاروق" أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والاليات التنفيذية لتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستعداد مصر لاستقبال اللجان الفنية من الاشقاء في الأردن وكذلك إرسال الخبراء والمتخصصين المصريين إلى الأردن لإزالة أي معوقات أمام تسهيل حركة الاستيراد والتصدير وتعزيز الامن الغذائي بين البلدين الشقيقين تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسي وجلالة الملك عبدالله الثاني.

كما توجه المهندس خالد الحنفيات بالشكر لنظيره المصري على حفاواة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى أرض الكنانة مؤكدا على عزم بلاده زيادة التعاون مع مصر بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي مشيرا إلى أنه سوف يتم الإسراع في تنفيذ مخرجات اجتماعات اللجنة ومؤكدا على تلبية احتياجات المواطنين من البلدين بالسلع من خلال زيادة حجم التبادل التجاري المصري الأردني.

الحنيفات أكد أيضا أننا سوف ننتقل من مرحلة الاقوال إلى الأفعال حيث لا نمتلك رفاهية الوقت في ظل التحديات العالمية التى أثرت سلاسل الأمداد والتوريد للغذاء مشيرا إلى عمق العلاقات المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين الشقيقين.

وكانت أعمال اللجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة شهدت تفهما وتقاربا فى وجهات النظر بين الوفدين الشقيقين، وعكست رغبة صادقة فى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين وقامت بمناقشة عدد من الموضوعات الفنية حول تبادل السلع الزراعية وتصدير الخيول والاسماك الى المملكة الأردنية الهاشمية، بعد استيفاء المنظومة الحجرية الخاصة بالخيول وكذلك المنشات المعتمدة لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي.

كما ناقشت اللجنة تسهيل تسجيل المبيدات الزراعية الأردنية وفقا للمعايير المتبعة وكذلك تشجيع الاستثمارات الأردنية فى مجال انتاج وصناعة المبيدات فى مصر كما تم الاتفاق على التعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات حيث رحب الجانب المصري بتلبية رغبة الجانب الأردني بالتدريب فى مجال الاستزراع والتفريخ السمكى.

وفي نهاية الاجتماع وقع الوزيران محضر اجتماع أعمال ومباحثات الدورة السابعة للجنة الفنية الزراعية المصرية الأردنية المشتركة.

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