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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تحويلات مرورية بمحور محمد علي فهمي بالقاهرة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية
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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ أعمال الإختبارات الهيدروستاتيكية ورفع الضغوط لخط المياه المار بمحور محمد على فهمى والخاص بمحطة مياه أبوعقيل؛ ما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى تقاطع محور محمد على فهمى مع محور عمر سليمان فى الاتجاه القادم من مناطق الواحة إتجاه المقطم بالقاهرة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا اعتبارا من يوم السبت الموافق 28/12/2024 ولمدة (30 يوم).

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كثافات مرورية بمحور محمد على فهمى محور محمد على فهمى