الأنبا أكسيوس يزور كنيسة الروم الأرثوذكس بالمنصورة للتهنئة بعيد الميلاد

زار الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، يرافقه وفد من الآباء كهنة الإيبارشية، مدرسة العناية الإلهية التابعة للكنيسة الكاثوليكية ومدرسة العائلة المقدسة، كما شملت الزيارة كنيسة الروم الأرثوذكس بالمنصورة، حيث قدم الأنبا أكسيوس، والوفد المرافق، التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد.

تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط المحبة والتعاون بين الكنائس المختلفة، حيث عبر الأنبا أكسيوس عن تقديره وامتنانه للمشاركة في هذه المناسبة السعيدة، مؤكدًا على أهمية الوحدة المسيحية في هذه الأوقات المباركة، وقد استقبل الحضور هذا التهنئة بحفاوة، معبرين عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تجسد روح المحبة والاحترام المتبادل بين مختلف الطوائف المسيحية في مصر.

وقد تخلل الزيارة حضور الصلاة في الكنيسة، حيث شارك الجميع في رفع الترانيم الدينية، وتعزيز الأجواء الروحية التي تسود هذه الأيام المباركة.

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