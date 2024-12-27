ابتكار جديد لعلاج التهاب البنكرياس المزمن بزراعة خلايا الغدد الصماء

بدأ فريق من جامعة فولغا للبحوث الطبية في اختبار تقنية جديدة لعلاج التهاب البنكرياس المزمن تعتمد على زراعة خلايا الغدد الصماء المعروفة بجزر لانجرهانس وفقا لما نشرته مجلة تاس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة التعليم والعلوم الروسية أن الجراحين قاموا باستئصال البنكرياس بالكامل من المرضى الذين يعانون من ألم مستمر وغير محتمل أو من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس وتم تسليم البنكرياس المستأصل إلى علماء الأحياء لعزل خلايا جزر لانجرهانس والتي تم تنقيتها وزرعها في الوريد البابي للكبد لدى المرضى.

وتهدف هذه العملية إلى إزالة الألم المزمن المرتبط بالتهاب البنكرياس مع تعويض نقص الأنسولين وبعد الزرع تبدأ خلايا جزر لانجرهانس المزروعة في إفراز الأنسولين والمساهمة في تنظيم مستويات الغلوكوز في الدم.

وأجريت التجربة على مريضين وأظهرت انخفاضًا ملحوظًا في الألم بعد العملية، كما أظهرت الخلايا المزروعة حتى الآن دورًا محدودًا في إفراز الأنسولين مما يشير إلى ضرورة تحسين توقيت العملية.

أكد الأطباء أن نجاح هذه التقنية يعتمد على إجراء الزرع في مراحل مبكرة من المرض قبل أن تفقد جزر لانجرهانس وظيفتها بسبب استمرار الالتهاب لفترة طويلة كما انها تعتبر خطوة واعدة نحو علاج فعال لالتهاب البنكرياس المزمن حيث تجمع بين إزالة الألم المزمن وتقليل خطر الإصابة بالسكري الناتج عن استئصال البنكرياس.