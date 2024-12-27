توقيع بروتوكول تعاون بين "تنمية الاستزراع السمكي البحري" وجامعة برج العرب التكنولوجية

وقع الدكتور محمد العربي مدير مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري بوزارة الزراعة مع د محمد الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية بروتوكول تعاون في مجال تبادل الخبرات والدعم الفني والمعارف والمعلومات.

وبموجب البروتوكول يقوم مشروع تنمية الاستزراع السمكي البحري في مصر بتقديم الدعم الفني والتدريب العملي لطلاب الجامعة على المكونات الفنية للمشروع بفروعه في كل من الاسكندرية وبورسعيد، وذلك من اجل مشاركة الجامعة التكنولوجية ببرج العرب في تنفيذ رؤيتها واهدافها نحو تقديم كفاءات في سوق العمل من طلابها تهتم بالعمل التقني في مجالات سلسلة انتاج الاسماك من الاستزراع السمكي بداية من تفريخ واستزراع الاسماك مرورا بطرق حصادها وتصنيعها وصولا الى ايدي المستهلك بصورة صحية عالية الجودة.

ويذكر ان قطاع الاستزراع السمكي بمصر يوفر نحو ٨٠٪ من احتياجات مصر من الاسماك .. ويدعم اقتصاديا الناتج المحلي وتوفير العملة الأجنبية من خلال تصدير ما ينتجه من اسماك بما يقدر بحوالي ٢ مليار دولار سنوياً.

وجاري العمل في كل قطاعات الدولة العلمية والعملية نحو مضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة القادمة وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وحضر توقيع بروتوكول التعاون م. محمد سعد عرفة مدير موقع الاسكندرية، وسارة ابراهيم المحتسب ، مديرة مركز التدريب بموقع الاسكندرية التابع لمشروع تنمية الإستزراع السمكي البحري في مصر.

ومن جانب الجامعة التكنولوجية ببرج العرب حضر الدكتور ابراهيم محمود الفحام، ومستشار رئيس الجامعة والدكتور علاء عبد الفتاح عرفه عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة وسالم محمد فزاع امين عام الجامعة والدكتورة عبير هدية رئيس قسم التكنولوجيا بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

ومن المتوقع تفعيل البروتوكول وبدء برامج التدريب بداية من اجازة نصف العام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

1000134030

1000134019

1000134022

1000134025