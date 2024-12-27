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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تعلق الرحلات الجوية في مطارات فولجراد واستراخان وفولجراد

طائرة روسية
طائرة روسية
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أعلنت هيئة النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية في مطارات فولجوجراد وأستراخان وقازان.

وأعادت روسيا الرحلات الجوية في مطار سوتشي بعد تقييده لساعات، كما نفت وجود تقييدات على العمل في مطار مقاطعة سامارا.

ويأتي التعليق المؤقت للرحلات الجوية في هذه المدن الروسية في إطار الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات الروسية على بعض المناطق، خاصة في وقت تصاعد التوترات العسكرية، تتعلق بتقليص الأنشطة الجوية في بعض المناطق التي قد تكون قريبة من الجبهات أو تحت تهديدات محتملة من هجمات بالطائرات بدون طيار أو الصواريخ.

وتعتبر فولجوجراد وأستراخان وقازان مدن استراتيجية من حيث الموقع، وقد يكون توقيف الرحلات جزءً من التدابير الأمنية التي تستهدف حماية المناطق الحيوية، أو قد يكون نتيجة لتهديدات أمنية أو أسباب لوجستية تتعلق بالصراع المستمر.

هيئة النقل الروسية تعليق تعليق الرحلات الجوية مطارات فولجوجراد وأستراخان وقازان