أعلن الإسعاف الإسرائيلي، إصابة إسرائيلية طعنا في هرتسليا وإطلاق النار على منفذ العملية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وتستمر التوترات في المنطقة منذ اندلاع التصعيدات العسكرية بين إسرائيل و الفلسطينيين، إذ يستهدف ينتهج الاحتلال سياسة حرب الإبادة ضد الفلسطينيين، مستهدفا الأراضي الفلسطينية التاريخية في القدس والضفة وقطاع غزة.

وأصبح هذا النوع من الحوادث، مثل الطعن أو إطلاق النار، جزءًا من سلسلة من العمليات التي ينفذها الفلسطينيون، إذ يهاجمون الإسرائيليين في أماكن عامة، مثل الشوارع أو محطات الحافلات.

في السنوات الأخيرة، أصبحت عمليات الطعن، مثل تلك التي وقعت في هرتسليا، تُنفذ بشكل متزايد من قبل فلسطينيين منفردين أو أفراد لا ينتمون إلى تنظيمات فلسطينية كبيرة، وهو ما يُعرف بــ العمليات الفردية أو الذئاب المنفردة.