وفد من المستثمرين يزور خطّ الرورو في ميناء دمياط

استقبلت هيئة ميناء دمياط محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية على رأس وفد رفيع المستوى ضم كبار أعضاء مجلس إدارة الغرفة والسادة المستثمرين والمصدرين والتجار بمحافظة دمياط، حيث كان فى استقبالهم اللواء بحري أحمد حمدى عبدالعزيز نائب رئيس هيئة ميناء دمياط، والذى قام باصطحاب الوفد والتوجه إلى مقر الشركة المشغلة للمشروع بجوار رصيف الرورو والذى تتراكى عليه السفينة OLYMPOS SEAWAYS خلال رابع رحلة لها.

واستمع أعضاء الوفد من المسؤولين لأهم الإمكانيات والمزايا التى يتمتع بها الخط الملاحى والخدمات المقدمة منه للمستثمرين والتى تساعد على اختصار أزمنة نقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة ، وتيسير عملية تصدير مختلف أنواع البضائع المصرية من الأقمشة والمنسوجات و الخضروات والفاكهة والمحاصيل الزراعية وخاصة سريعة التلف ومختلف أنواع البضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

كما استمعوا لأهم التيسيرات التى اتفق عليها الجانبين المصرى والإيطالى لإزالة أى معوقات إجرائية أو تشغيلية لتيسير عمليات النقل عبر الخط الملاحى سواء فى ميناء دمياط أو ميناء تريستا الإيطالي والمزايا التسعيرية المقدمة المصدرين .

هذا وقد أبدى أعضاء وفد الغرفة التجارية اهتمامهم الشديد بفرص التصدير عبر الخط الملاحى وأعربوا عن تقديرهم للجهد الكبير للسيد الفريق مهندس كامل الوزير ودعمه لتشغيل هذا المشروع العملاق، كما أشادوا باهتمام القيادات بميناء دمياط وحرصهم الشديد على التعريف بالفرص التصديرية عبر الميناء ، خاصة أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر وجعلها منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وافريقيا فضلا عن الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجال النقل البري وزيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وتسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية المختلفة وخفض تكاليف الشحن وأزمنة وصول البضائع والذي من شانه تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق خاصة ان ميناء تريستا بإيطاليا يعد مركزا وسيطا لإعادة نقل تلك المنتجات إلى باقي الدول الأوروبية، إلى جانب تعزيز تنافسية المنتج المصري في تلك الأسواق.