إزالة 129 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ24

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته لمسئولي المحليات لتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه.

إزالة تعديات علي أراضي أملاك الدولة بأسوان

إزالة 129 حالة تعدٍ بمساحة 45 ألفا و 525 م2

كما لفت إلى أنه تم إزالة 129 حالة تعدٍ بمساحة 45 ألفًا و 525 م2 وسط متابعة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض.

وفى هذا الإطار، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بإشراف من اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات مكبرة بنطاق حى شرق المدينة أسفرت عن إزالة 15 حالة تعدٍ بمساحة 3100 م2 .

كما لفت إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة لنواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وفى السياق نفسه، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة برئاسة محمد عبد العزيز بإزالة 6 حالات تعدٍ بمساحة 5116 ألف م2 بنطاق قروى بلانة وخريت، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

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