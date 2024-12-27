روسيا تعلق الرحلات الجوية في مطارات فولجوجراد وأستراخان وقازان

أعلنت هيئة النقل الروسية تعليق الرحلات الجوية في مطارات فولجوجراد وأستراخان وقازان، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.

وأعادت روسيا الرحلات الجوية في مطار سوتشي بعد تقييده لساعات، كما نفت وجود تقييدات على عمل مطار مقاطعة سامارا.

ويأتي التعليق المؤقت للرحلات الجوية في هذه المدن الروسية في إطار الإجراءات الأمنية التي قد تفرضها السلطات الروسية على بعض المناطق، خصوصًا في وقت تصاعد التوترات العسكرية.

هذه الإجراءات تتعلق بتقليص الأنشطة الجوية في بعض المناطق التي قد تكون قريبة من الجبهات أو تحت تهديدات محتملة من هجمات بالطائرات بدون طيار أو الصواريخ.

وتعد فولجوجراد وأستراخان وقازان مدن إستراتيجية من حيث الموقع، وقد يكون توقيف الرحلات جزءًا من التدابير الأمنية التي تستهدف حماية المناطق الحيوية، أو قد يكون نتيجة لتهديدات أمنية أو أسباب لوجستية تتعلق بالصراع المستمر.