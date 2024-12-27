أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة إجازة البنوك الأسبوعية، وبلغ سعر الدولار في البنوك كالتالى:
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,85 جنيه للشراء، 50,95 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,84 جنيه للشراء، 50,94 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,88 جنيه للشراء، 50,97 جنيه للبيع.