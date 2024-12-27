روسيا تحذر من خطورة مواقف "ترامب" بشأن التجارب النووية

حذر مسؤول ضبط الأسلحة الروسي، إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، الجمعة، من أن موسكو تدرس مجموعة كاملة من الخطوات المحتملة بشأن التجارب النووية بسبب ما وصفه بـ"موقف ترامب المتطرف بشأن هذه القضية".

ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، الذي يشرف على ضبط الأسلحة، قوله إن "ترامب اتخذ موقفاً جذرياً بشأن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال ولايته الأولى".

وأضاف ريابكوف: "الوضع الدولي صعب للغاية في الوقت الحالي، والسياسة الأمريكية في جوانبها المختلفة معادية لنا للغاية اليوم". وتابع قوله: "لذا فإن أفعالنا ستنصب على ضمان الأمن ومجموعة التدابير والإجراءات الممكنة لتحقيق ذلك، وإرسال إشارات سياسية مناسبة".

وأشار ريابكوف إلى أن روسيا "حذرت الولايات المتحدة من أن إرسال الأسلحة إلى عدد من الدول التي تتحالف معها ليس مجرد خطوة خطيرة، بل هو عمل يجعل هذه الدول أهدافا مشروعة".

كما ندد بالعقوبات الأمريكية ضد موسكو ووصفها بأنها "محاولة غير مسبوقة لتوجيه ضربة خطيرة لمختلف قطاعات الاقتصاد الروسي".