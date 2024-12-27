البرلمان الكوري الجنوبي يعزل الرئيس المؤقت

افادت تقارير اعلامية بأن البرلمان الكوري الجنوبي صوت علي عزل الرئيس المؤقت هان داك سو.

واعتبر البرلمان الكوري الجنوبي سو بأنه كان مشاركا بنشاط في التمرد بعدما أعلن سلفه فرض الأحكام العرفية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وايد عملية العزل 192 نائبا من اصل 192 نائبا بحسب ما صرح به رئيس الجمعية الوطنية وو ون-شيك.

يأتي ذلك فيما ستعقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، اليوم الجمعة، بشأن قضية الرئيس يون سوك يول الذي صوت البرلمان لصالح مساءلته وجرى إيقافه عن العمل بعد قيامه بمحاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.



وبحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، فتعد هذه هي المرة الأولى على الإطلاق في التاريخ الدستوري للبلاد التي يقدم فيها اقتراح عزل رئيس مؤقت إلى جلسة عامة للتصويت عليه.

وتهدد مساءلة رئيس الوزراء هان دوك-سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطا.