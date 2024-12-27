بعد عزل الرئيس المؤقت.. تعيين وزير المالية قائمًا بالأعمال في كوريا الجنوبية

عزل برلمان كوريا الجنوبية، الرئيس المؤقت هان دوك سو، منصبه، بدعوى اتهامه بمساعدة المسؤولين عن إعلان الأحكام العرفية، وعين وزير المالية قائماً بأعمال الرئيس.

وأفادت وكالة "رويترز"، الجمعة، بأن وزير المالية في كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القائم بأعمال الرئيس، وذلك عقب تمرير البرلمان لمقترح عزل الرئيس المؤقت هان دوك سو.

ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث، قوله إن وزير مالية كوريا الجنوبية تشوي سانج موك تولى منصب القام بأعمال الرئيس.

وفي وقت سابق، صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان)، على عزل هان دوك بعد أقل من أسبوعين من توليه المنصب خلفاً للرئيس يون سوك يول، الذي عزل بسبب محاولة فاشلة لإعلان الأحكام العرفية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عقد المحكمة الدستورية أول جلسة استماع لها، بشأن قضية الرئيس يون، الذي صوّت البرلمان لصالح مساءلته، وجرى إيقافه عن العمل بعد فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة.

وصوّت النواب بقيادة بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض لصالح اقتراح عزل هان بإجمالي 192 صوتاً، وهو ما يمثل المرة الأولى التي يجري فيها عزل رئيس مؤقت من قبل البرلمان.

وقدم حزب المعارضة الرئيسي الديمقراطي، الذي يشغل 170 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية، اقتراح عزل ضد هان، الخميس، بعد أن رفض تعيين قضاة إضافيين في المحكمة الدستورية التي ستحكم في محاكمة عزل يون.

كما أدرج الحزب الديمقراطي أسباب عزله تورط هان في فرض الأحكام العرفية على يون ورفضه إصدار مشروعي قانونين للمستشارين الخاصين يستهدفان يون والسيدة الأولى كيم كيون هي، من بين إجمالي 5 أسباب.

ويهدد عزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي تولى مهام الرئيس بشكل مؤقت منذ التصويت بالموافقة على مساءلة يون في 14 ديسمبر الجاري، بمفاقمة الأزمة السياسية التي تجتاح رابع أكبر اقتصاد في آسيا، وأحد أكثر ديمقراطياتها نشاطاً.