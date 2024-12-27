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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية |الزمالك يستضيف نظيره إنبي في الدوري

لاعبات نادي الزمالك
لاعبات نادي الزمالك
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يستضيف فريق الكرة النسائية لنادي الزمالك اليوم الجمعة نظيره فريق إنبي ، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري، على ملعب فرعي نادي الزمالك في تمام الساعه الثانية والنصف عصرا. 

وكان فريق الكرة النسائية بنادي الزمالك قد فاز على نظيره فريق الجونه في آخر مباراة له ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري.

الزمالك يهزم الجونة بـ6 أهداف 

 استطاع الزمالك بقيادة عادل حسين المدير الفني للنادي ،بهزيمة الجونة بستة أهداف مقابل هدف واحد .

وتشهد الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.
وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري النسائي اليوم كالآتي:

المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30
المصري ضد بيراميدز  -النادى الاجتماعى - 14:30
الزمالك ضد إنبي - ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30
المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري - ملعب المعادي - 14:30
الأهلي ضد الطيران - ملعب الأهلي بالتجمع - 14:30
زد إف سي ضد بالم هيلز - ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30

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