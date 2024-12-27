بعد فوزه بـ11 هدفًا.. الأهلي يواجه الطيران بدوري الكرة النسائية

يستضيف فريق الكرة النسائية للنادي الأهلي اليوم الجمعة، نظيره فريق الطيران، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري المصري، على ملعب الأهلي بالتجمع في تمام الساعة الثانية ونصف عصرا .

ويتصدر النادي الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار.

استطاع الأهلي أن يهزم مضيفه بـ 11 هدفا نظيفا في الجولة الثالثة عشر من الدوري والوصول إلى النقطة 33 بجدول ترتيب المسابقة التي يشارك بها للمرة الأولى.

حقق الأهلي سلسلة انتصارات متتالية منذ انطلاق النسخة الجديدة من الدوري، بدأها بالفوز على الزمالك في الجولة الأولى، وعلى وادي دجلة ومودرن سبورت والمعادي واليخت واتحاد بسيون مرورا بالفوز على الاتحاد السكندري والجونة وإنبي وبيراميدز والبنك قبل أن يتعرض للهزيمة الأولى أمام مسار في الجولة الأخيرة، مسجلًا 46 هدفًا فيما تلقت شباكه خمسة أهداف منذ انطلاق البطولة.

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات الأهلي كلا من ديميتري لوبوف مديرًا فنيًا، وحكيمة بوستة مدربًا عامًا، وتامر الدسوقي مدربًا للحراس، وإنجي شعلان ويارا صفوت إداريان، وأحمد جمال محللًا للأداء، وميار أسامة طبيب الفريق، وهدير أحمد وراندا ياسر للعلاج الطبيعي، ومكسيم التنهوفن مدرب اللياقة البدنية.

وتشهد الجولة اليوم، 6 مواجهات قوية أهمها مواجهة الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري النسائي اليوم كالآتي:



المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز -النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي - ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري - ملعب المعادي - 14:30

الأهلي ضد الطيران - ملعب الأهلي بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز - ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30