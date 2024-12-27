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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث بالشرقية

ارشيفيه
ارشيفيه
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قررت نيابة الحسينية التصريح بدفن جثة طفل فى الثالثة عشرة من عمره لفظ أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بطريق "الجمالية - الحسينية".

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الحسينية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "محمد ت" 13 عاما مقيم الجمالية جثة هامدة إثر إصابته بكسور متعددة ونزيف.

وتبين من التحريات حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر سقوطه من أعلى سيارة ربع نقل بطريق" الجمالية- الحسينة" نطاق مركز الحسينية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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