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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الأحد.. افتتاح أولى ليالي عرض "بلاي" بمسرح الغد

عرض بلاي المسرحي
عرض بلاي المسرحي
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يفتتح المخرج سامح مجاهد مدير فرقة الغد المسرحية بالبيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي "بلاي"، وذلك في الثامنة من مساء الأحد المقبل، الموافق 29 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح الغد بالعجوزة.

"بلاي" إنتاج فرقة الغد التابعة لفرق البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، ومن بطولة الفنانين: جلال عثمان، عبير الطوخي، وليد الزرقاني، بالإضافة إلى فنانو فرقة الغد المسرحية.

"بلاي" ديكور وأزياء دينا زهير، إضاءة عز حلمي، مادة فيلمية محمد فاضل، مساعد مخرج مها مصطفى وطارق صلاح، مخرج منفذ سيادة نايل، والعرض من تأليف د. سامح مهران، وإخراج د. محمد الشافعي.

بلاي مسرح الغد البيت الفنى للمسرح جلال عثمان فرقة الغد المسرحية سامح مهران محمد الشافعي