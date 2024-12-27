العراق ينفي دخول شقيق بشار الأسد إلى البلاد

نفى رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، التقارير التي تشير إلى دخول ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، إلى الأراضي العراقية بعد سقوط النظام في دمشق.

وأوضح السوداني في تصريحات صحفية أنه لا صحة لهذه الأنباء، مشددًا على أن العراق يتبنى سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الحكومة العراقية إلى أن تنظيم "داعش" قد استولى على كميات كبيرة من أسلحة الجيش السوري، محذرًا من تداعيات الصراع المحتمل بين "قسد" (قوات سوريا الديمقراطية) وتركيا، الذي يشكل تهديدًا حقيقيًا على الأمن الإقليمي.

وأكد السوداني أن الحكومة العراقية والقوى السياسية متفقة على عدم التدخل في الشأن السوري، مشيرًا إلى أن العراق لن يسمح بمرور الأسلحة أو الجماعات المسلحة عبر أراضيه إلى سوريا.

وفي خطوة دبلوماسية، التقى وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات، حميد الشطري، مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق. ووفقًا للمتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، تم بحث عدة قضايا تتعلق بالأمن والاستقرار على الحدود المشتركة بين البلدين.

كشف مصدر رفيع المستوى ضمن الوفد العراقي عن تفاصيل المحادثات، مؤكدًا أنها تركزت بشكل رئيسي على القضايا الأمنية. كما تم النقاش حول حماية الحدود، ومنع عودة نشاط "داعش"، بالإضافة إلى تأمين السجون التي تحتجز عناصر التنظيم في الأراضي السورية.

وأضاف المصدر أن الوفد العراقي قدم رؤيته بشأن ضرورة احترام حقوق الأقليات والمراقد المقدسة في سوريا، مشيرًا إلى أن العراق، باعتباره بلدًا مؤثرًا في المنطقة، يحرص على التعامل مع القضايا الإقليمية بمنطق الدولة.

وأعربت الإدارة السورية الجديدة عن دعمها لمطالب العراق، مؤكدة التزامها بالتعاون المشترك لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.