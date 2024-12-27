6 مباريات اليوم ضمن الجولة الـ 14 من دوري الكرة النسائية.. تعرف عليها

تستكمل اليوم الجمعة، مباريات الجولة الرابعة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم النسائية.

تشهد الجولة 6 مواجهات قوية بين الأهلى والطيران، الزمالك مع إنبى، زد مع بالم هيلز، المصرى مع بيراميدز، المقاولون العرب مع البنك الأهلى، المعادى واليخت مع الاتحاد السكندرى.

وتبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً.

وتأتي مواعيد مباريات الدوري النسائي اليوم كالآتي:



المقاولون العرب ضد البنك الأهلي - ملعب فرعى المقاولون العرب - 14:30

المصري ضد بيراميدز -النادى الاجتماعى - 14:30

الزمالك ضد إنبي - ملعب فرعي نادي الزمالك - 14:30

المعادي و اليخت ضد الاتحاد السكندري - ملعب المعادي - 14:30

الأهلي ضد الطيران - ملعب الأهلي بالتجمع - 14:30

زد إف سي ضد بالم هيلز - ملعب زد بالتجمع الخامس - 14:30

ويتصدر الأهلى ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 33 نقطة من 12 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 11 لقاء وسقط مرة وحيدة كانت أمام مسار، سجلت لاعبات المارد الأحمر 57 هدفا واستقبلت شباكهن هدفا

يأتي بعده في المركز الثاني مسار بـ 30 نقطة جمعها في 10 مباريات، ووادي دجلة في المركز الثالث بـ25 نقطة جمعها في 10 مباراة، ليأتي بعدهم نادي زد بفارق نقاط 25 نقطة جمعها من خلال 12 مباريات، وفي المركز الخامس الزمالك بفارق 24 نقطة جمعها في 10 مباريات.

أما عن نادي البنك الأهلي فيأتي في المركز السادس بـ22 نقطة جمعها في 9 مباريات.