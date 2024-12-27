علامات تحذيرية في الأظافر قد تكشف عن ارتفاع الكوليسترول

تشير بعض التغيرات في الأظافر إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم ما يتيح فرصة للتدخل المبكر ومعالجة المشكلة قبل تفاقمها وفيما يلي أبرز العلامات التي تشير الي تلك التغيرات:

1. تغير لون الأظافر إلى الأصفر يمكن أن يؤدي تراكم الكوليسترول تحت الجلد إلى ظهور بقع صفراء صغيرة تعرف بـزانثوماس. وعلى الرغم من أنها قد تكون غير واضحة في البداية إلا أنها تصبح أكثر وضوحًا بمرور الوقت مما يشير إلى مشكلة محتملة.

2. فقدان اللون الوردي الطبيعي للأظافر عادة ما يعكس اللون الوردي للأظافر تدفق دم سليم في الأوعية الدموية ومع ذلك وقد يؤدي ارتفاع الكوليسترول إلى انسداد الأوعية الدموية مما يقلل من تدفق الدم ويسبب شحوب الأظافر أو فقدان لونها الوردي.

3. تغير سماكة الأظافر قد تصبح الأظافر أكثر سماكة من المعتاد أو هشة وسهلة الكسر بسبب تأثير الكوليسترول المرتفع على الدورة الدموية مما يؤثر على تغذية الأظافر وصحتها.



4. ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر في حالات نادرة يمكن أن تتسبب مستويات الكوليسترول المرتفعة في ظهور بقع صغيرة داكنة أو خطوط تُعرف بـنزيف الشظايا نتيجة لتضرر الأوعية الدموية.

ومع ذلك يمكن أن يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية. لذا، إذا لاحظت أيًا من هذه التغيرات في أظافرك فمن المهم استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة للحفاظ على صحتك.