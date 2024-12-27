فنلندا تصادر ناقلة نفط من "أسطول الظل" الروسي

احتجزت السلطات الفنلندية ناقلة نفط، أمس الخميس، للاشتباه في تورطها في قطع كابلات بحرية حيوية، وقالت إن السفينة ربما كانت جزءاً من "أسطول الظل" الروسي الذي يهدف إلى التهرب من العقوبات الغربية، حسبما نقلت "نيويورك تايمز".

وقالت الشرطة الفنلندية، إنها تحقق فيما إذا كانت سفينة Eagle S متورطة في أحدث أعمال التخريب المشتبه بها في البنية التحتية تحت البحر، والتي استهدفت كابل Estlink 2 البحري، الذي ينقل الكهرباء بين فنلندا وإستونيا، الأربعاء.

وقالت السلطات الفنلندية، الخميس، إن أربعة كابلات أخرى تحمل بيانات تضررت أيضاً ووصفت الشرطة أحدث قطع للكابل بأنه "تخريب مشدّد".

وشوهدت الناقلة محل الاتهام، المسجلة في جزر كوك، والتي تحمل النفط من روسيا إلى مصر وفقاً لبيانات تتبع السفن، وهي تمر فوق الكابل في وقت الحادث، حسبما نقلت "فاينانشيال تايمز".

وفقاً لأشخاص مطلعين على التحقيق، فإن ناقلة Eagle S هي جزء من أسطول الظل الروسي، الذي يطلق على السفن التي تتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو بنقل النفط الروسي الخام المحظور بيعه.