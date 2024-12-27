اتحاد العمال ونقابة النقل البري يقيمان عزاء جبالي المراغي الاثنين المقبل بمسجد المشير

أعلن اشرف الدوكار رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بمشاركة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، سيقيمان عزاء للراحل جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب سابقا، يوم الاثنين المقبل الموافق ٣٠ ديسمبر الجاري بقاعة الروضة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع.

وكانت النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى برئاسة أشرف الدوكار أمين الصندوق المساعد لاتحاد عمال مصر والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، قد أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام حزنا على رحيل جبالي المراغي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البرى، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب سابقا.

وأكد الدوكار أن التنظيم النقابى فقد أحد الرجال المخلصين، الذى تولى مسئولية قيادة اتحاد عمال مصر ونقابة النقل البرى فى أصعب المراحل.

وأوضح أن أعمال الراحل جبالى المراغى ومواقفه الوطنية التى تصب فى بنيان عمال مصر ستظل نموذجا يقتدى به التنظيم النقابى.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم عمال مصر وفى القلب منهم عمال النقل البرى واهل الفقيد الصبر والسلوان.