وزيران كنديان يلتقيان بمساعدي ترامب لبحث الرسوم الجمركية

قالت الحكومة الكندية، إن وزير المالية الكندي الجديد دومينيك لوبلان ووزيرة الشؤون الخارجية ميلاني جولي سيجتمعان بمعاونين للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في فلوريدا اليوم الجمعة، لمناقشة مخاطر فرض رسوم جمركية جديدة.

كان ترامب قد هدد بفرض رسوم جمركية على الواردات من كندا عندما يعود للبيت الأبيض في يناير ما لم تحد كندا من تدفق المهاجرين ومخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وقال مكتب لوبلان في بيان أمس الخميس إن الوزيرين يوضحان «الآثار السلبية التي يخلفها فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بضائع كندية، على كل من كندا والولايات المتحدة».

وأضاف المكتب أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم الجمعة يركز أيضاً على الجهود التي تبذلها كندا لمكافحة تهريب الفنتانيل والهجرة غير الشرعية.

يأتي الاجتماع بينما يستمر ترامب في التقليل من شأن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي يوم عيد الميلاد، وصف ترامب زعيم الدولة الحليفة بشكل وثيق للولايات المتحدة بأنه «حاكم كندا جاستن ترودو» وألمح مرة أخرى إلى أن كندا أصبحت «الولاية الأمريكية رقم 51».