تطورات طبية وإنجازات علمية بارزة خلال عام 2024

شهد عام 2024 إنجازات علمية كبيرة في مجال الصحة شملت مجالات متعددة مثل مكافحة الأمراض المزمنة وتطوير علاجات مبتكرة وفقا لما نشرته مجلة euronews.

تتمثل تلك التطورات العلاجية في الآتي:

1. اللقاح الروسي للسرطان: حيث أعلن مركز غاماليا عن نجاح الاختبارات الأولية للقاح والتي يعمل بتقنية mRNA لعلاج أنواع مختلفة من السرطان وخاصة الورم الميلانيني أظهر اللقاح قدرة على تعزيز جهاز المناعة في التعرف على الخلايا الخبيثة واستهدافها ومن المتوقع أن تبدأ التجارب السريرية في عام 2025.



2. علاجات حديثة للسكري والسمنة:

أدوية مستقبلات GLP-1، مثل سيماغلوتايد (المعروفة تجارياً باسم أوزمبيك و ويغوفي) أثبتت فعاليتها في ضبط مستويات السكر في الدم وتقليل الوزن.

بالإضافة إلى ذلك أظهرت الأبحاث أنها تقلل من مخاطر القلب وتحسن وظائف الكلى وتقلل من انقطاع النفس أثناء النوم.

3. الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية (HIV):حققت الحقن الوقائية التي تعطى مرتين سنويًا نتائج مذهلة بفعالية تصل إلى 96% في الوقاية من العدوى مما يمثل قفزة نوعية في مكافحة الفيروس.



4. تشخيص ألزهايمر باستخدام الدم: تم تطوير اختبار دم بدقة تصل إلى 90% لتشخيص مرض ألزهايمر ما يوفر بديلاً أقل تكلفة وسهولة مقارنة بالاختبارات التقليدية. كما تمت الموافقة على دواء Lecanemab في أوروبا لإبطاء التدهور المعرفي لدى المرضى.



5. الذكاء الاصطناعي في الطب:

أصبح الذكاء الاصطناعي أداة أساسية في تشخيص السرطان بدقة وتطوير علاجات مستهدفة، مما أسهم في تحسين معدلات البقاء على قيد الحياة وتقليل الأعراض الجانبية.



6. التأثيرات الصحية لتغير المناخ:

أظهرت الدراسات أن تلوث الهواء يرتبط بالعقم لدى الرجال بينما تؤدي الضوضاء إلى تأثيرات مشابهة لدى النساء.

تؤكد هذه النتائج على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لمواجهة التحديات الصحية الناتجة عن تغير المناخ.



7. التبعات المستمرة لجائحة كوفيد-19:

أظهرت الأبحاث استمرار معاناة بعض الأشخاص، خاصة الشباب من أعراض طويلة الأمد لـكوفيد-19 مما يستدعي المزيد من الدراسات لفهم هذه الظاهرة وعلاجها.

ولهذا تظهر التطورات الطبية في 2024 تقدمًا كبيرًا في معالجة الأمراض المزمنة والتصدي للتحديات الصحية العالميةمما يعزز الآمال بمستقبل أفضل للصحة العامة.