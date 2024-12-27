التصريح بدفن جثة سوداني عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالعجوزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة مسن يحمل جنسية دول عربية "سوداني" عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة العجوزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي باسباب وفاته، إذ تبين أنه هو من أقدم على إزهاق روحه ولا شبهة جنائية حول وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مُسن يحمل جنسية دولة السودان مشنوق ومدلى مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياتها لمروره بأزمة نفسية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.