ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التصريح بدفن جثة سوداني عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالعجوزة

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة مسن يحمل جنسية دول عربية "سوداني" عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بمنطقة العجوزة، وذلك عقب مناظرة جثمانه والاطلاع على تقرير الطب الشرعي باسباب وفاته، إذ تبين أنه هو من أقدم على إزهاق روحه ولا شبهة جنائية حول وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوقا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مُسن يحمل جنسية دولة السودان مشنوق ومدلى مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياتها لمروره بأزمة نفسية وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

تصريح دفن مشنوق العجوزة