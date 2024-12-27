كانت تعبر الطريق.. حبس سائق تسبب في مصرع سيدة دهسا بحدائق الأهرام

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع سيدة دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها الطريق بمنطقة حدائق الأهرام، وصرحت بدفن جثة السيدة المتوفاة عقب الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاتها، كما أمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات وإجراء تحليل مخدرات له لمعرفة إذا كان متعاطي لها من عدمه، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحطين بمسرح الحادث، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقى المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفاة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة "أحلام" 55 سنة، ربة منزل، عبور الطريق صدمتها سيارة مسرعه مما تسبب في وفاتها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات الأمنية على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.