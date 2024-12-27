حبس سائق تسبب في مصرع عامل بالطالبية

تجري جهات التحقيق بالجيزة، التحقيقات حول مصرع عامل إثر اصطدامه بسيارة ميني باص بمنطقة الطالبية، وأمرت بحبس السائق المتسبب في الحادث 4 أيام على ذمة التحقيقات وعرضه على لجنة طبية لمعرفة ما إذا كان متعاطيا للمخدرات من عدمه، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميني باص بعامل مما تسبب في مصرعه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم التحفظ على السائق والسيارة المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.