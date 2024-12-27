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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التحقيقات تكشف تفاصيل محاولة اعتداء عامل على طفل جنسيا بكرداسة

ارشيفية
ارشيفية
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تواصل جهات التحقيق بالجيزة، اجراء تحقيقاتها مع عامل حاول الاعتداء جنسيا على طفل بكرداسة، وكلفت بعرض الطفل على الطب الشرعي لمعرفة ما اذا تم الاعتدء عليه من عدمه، كما امرت بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المعاد المحدد، وامرت باستدعاء ولي امر الطفل للاستماع الى افادته ومدي ارتباط الطفل بالعامل.

واستمعت جهات التحقيق الى افادات شهود العيان الذين افادوا بانهم سمعوا استغاثة الطفل اثناء شروع العامل بالاعتداء عليه  وتمكنوا من امساكه، وطلبت تحريات اجهزة الامن حول الواقعة.

 

حاول الاعتداء عليه في كرداسة 

تلقي الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط عامل حاول الاعتداء جنسيا علي طفل داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين قيام عامل باستدراج طفل 10 سنوات ومحاولة الاعتداء جنسيا عليه إلا أن الطفل استغاث بالأهالي وقاموا بضبطه، جري اقتياد المتهم إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الاعتداء على طفل كرداسة هتك عرض شرطة كرداسه