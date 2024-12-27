الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع طواقمنا من الوصول للمنزل المستهدف في منطقة الزيتون

قال الدفاع المدني بغزة، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المنزل المستهدف الذي يعود لعائلة "فوره"، في شارع النديم بمنطقة الزيتون في مدينة غزة.

كما أشار الدفاع المدني إلى أن السكان في المنزل يواجهون خطر الموت لرفض الاحتلال أي عملية تنسيق، للوصول للمنزل المستهدف، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية. كما اعتقل الاحتلال مواطنة فلسطينية بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية.

واشتعلت النيران بقسم الأرشيف في مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع بفعل قصف الاحتلال المستمر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك إصابة لشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في اليد جراء المواجهات المندلعة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.