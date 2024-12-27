«اصطحبه لأرض زراعية».. حبس عامل متهم بالاعتداء جنسيًا على طفل بكرداسة

قررت النيابة العامة حبس عامل ٤ أيام؛ لاتهامه بالاعتداء جنسيا على طفل داخل قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كرداسة، كما طلبت التحريات حول الواقعة وقررت عرض الطفل على الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه.

تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي بضبط عامل حاول الاعتداء جنسيا علي طفل داخل قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ.

بالفحص تبين قيام عامل باستدراج طفل 10 سنوات ومحاولة الاعتداء جنسيا عليه إلا أن الطفل استغاث بالأهالي وقاموا بضبطه، جري اقتياد المتهم إلي ديوان المركز.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.