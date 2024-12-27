تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب في وفاة بائع بكرداسة

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول اتهام سائق سيارة ميكروباص بدهس بائع والتسبب في وفاته بدائرة مركز شرطة كرداسة.

ووجهت جهات التحقيقات للمتهم، تهمة القتل الخطأ، وقررت حجزه وتحويله لمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات وبيان عما كان يقود السيارة تحت تأثير المخدر من عدمه.

كما أمرت بتسليم جثمان المتوفي لذويه وصرحت بالدفن.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة كرداسة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء مرور بائع متجول الطريق صدمته سيارة ميكروباص قيادة طالب 20 سنة، مما تسبب في وفاة البائع جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وجرى القبض على السائق والتحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.