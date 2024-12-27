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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في شارع النديم بمنطقة الزيتون في مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت منزلًا في شارع النديم بمنطقة الزيتون في مدينة غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة رمانة غربي جنين شمالي الضفة الغربية. كما اعتقل الاحتلال مواطنة فلسطينية بعد مداهمة منزلها خلال اقتحام مدينة البيرة بالضفة الغربية.

واشتعلت النيران بقسم الأرشيف في مستشفى كمال عدوان بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع بفعل قصف الاحتلال المستمر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، أن هناك إصابة لشاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في اليد جراء المواجهات المندلعة خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

وأفاد الدفاع المدني في غزة، باستشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة. 

فلسطين غارة إسرائيلية استهداف منزل منطقة الزيتون مدينة غزة