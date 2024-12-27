إعلام إسرائيلي: إصابة 18 شخصًا أثناء التوجه للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 18 حالة إصابة نتيجة التدافع أثناء توجه الإسرائيليين للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأضاف إعلام عبري، أن أكثر من مليوني شخص هربوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن، وتم اعتراض الصاروخ قبل دخوله إلى وسط البلاد.

وأمس الخميس، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات في اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين، واستهدف الهجوم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة توليد الطاقة بصنعاء، وأن 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وقالت هيئة الطيران اليمنية، أن مطار صنعاء سيعود للعمل اليوم الجمعة. وذلك بعد تضرر برج المراقبة والتجهيزات الملاحية جراء الغارات الإسرائيلية.

كما أعلنت مصادر يمنية، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من الموظفين والمدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن.