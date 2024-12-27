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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إعلام عبري: الجيش ينفذ ضربات في اليمن ردًا على إطلاق الصاروخ باتجاه إسرائيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، أن الجيش الإسرائيلي نفذ ضربات في اليمن ردًا على إطلاق الصاروخ في الأراضي الإسرائيلية.

وأضافت، أن أكثر من مليوني شخص هربوا إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن. كما أشار الإعلام الإسرائيلي إلى أن هناك نحو 18 حالة إصابة نتيجة التزاحم خلال التوجه للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأمس الخميس، ذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الهجمات في اليمن جزء من حملة جديدة ستواصل إسرائيل شنها ضد الحوثيين، واستهدف الهجوم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطة توليد الطاقة بصنعاء، وأن 100 طائرة إسرائيلية شاركت في الهجوم على اليمن.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان في مطار صنعاء خلال استهدافه في غارة جوية إسرائيلية.

وأضاف جيبريسوس: "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن انتهت اليوم. نواصل الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين". 

إعلام عبري الجيش الإسرائيلي إسرائيل صاروخ يمني