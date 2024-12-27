إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المخيم.

وقال الدفاع المدني الفلسطيني، أن هناك نحو 4 شهـداء جراء قصف الاحتلال منزلًا في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وأفاد مدير مستشفى كمال عدوان، باستشهاد نحو 50 شخصًا، بينهم خمسة من الكادر الطبي في المستشفى جراء قصف الاحتلال على مبنى مجاور للمستشفى.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، فأطلق جيش الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم، النار بشكل متواصل من قبل الآليات العسكرية على منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

كما شنت مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفا عنيفا على حيي الصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة، تزامنًا مع غارات جوية على حي الزيتون.