إعلام إسرائيلي: مقتل رائد في الجيش وإصابة قائد دبابة خلال معركة شمال قطاع غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الخميس، نقلًا عن الجيش الإسرائيلي، أن الجيش أعلن عن مقتل رائد في الجيش وإصابة قائد دبابة من الكتيبة التاسعة خلال معركة شمال قطاع غزة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحام قوات الاحتلال محيط مخيم جنين، بعدد طبير من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المدينة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان، أن هناك ما يقارب من 50 شهيدًا، من بينهم ثلاثة من الكوادر الطبية تحت أنقاض مبنى مقابل لمستشفى كمال عدوان بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية.

كما أعلن الدفاع المدني الفلسطيني، عن وجود شهيدان و20 إصابة و7 مفقودين جراء قصف الاحتلال منزلًا لعائلة اسليم في حي الصبرة. وأن هناك 13 شهيدًا وقرابة 40 شخصًا تحت الأنقاض إثر قصف الاحتلال منزلًا لعائلة "هتهت" في حي الشيخ رضوان.