الجيش اللبناني: نتابع الوضع الميداني بالتنسيق مع اللجنة المشرفة على تنفيذ وقف إطلاق النار

قال الجيش اللبناني، أنه يتابع الوضع الميداني بالتنسيق مع يونيفيل واللجنة الخماسية المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأفاد الجيش اللبناني بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من القنطرة وعدشيت القصير ووادي الحجير بعد أن توغلت فيها أمس الخميس.

وأشار إلى أن انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي توغلت فيها جاء بعد اتصالات أجرتها اللجنة الخماسية.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي أنها عقدت اجتماعًا في مقر مجلس الوزراء ببيروت، بحضور قائد الجيش اللبناني وقائد قوات يونيفيل، بالإضافة إلى ممثل الولايات المتحدة في اللجنة الخماسية المعنية باتفاق وقف إطلاق النار، والممثل الفرنسي في اللجنة، وممثل الجيش اللبناني.

وأوضح أن الاجتماع يناقش الخروقات الإسرائيلية المتكررة للاتفاق، إضافة إلى خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.