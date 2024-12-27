لمروره بأزمة نفسية.. مُسن ينهي حياته شنقًا في العجوزة

أنهي مسن يحمل جنسية دولة السودان، حياته شنقًا لمروره بأزمة نفسية داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

تلقى المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص مشنوق داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة مُسن يحمل جنسية دولة السودان مشنوق ومدلى مربوط نهايته بجنش المروحة، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي أقدم على إنهاء حياتها لمروره بأزمة نفسية جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.