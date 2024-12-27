هيئة الطيران اليمنية: مطار صنعاء سيعود للعمل اليوم الجمعة

قالت هيئة الطيران اليمنية، أن مطار صنعاء سيعود للعمل اليوم الجمعة. وذلك بعد تضرر برج المراقبة والتجهيزات الملاحية جراء الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر يمنية، أمس الخميس، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من الموظفين والمدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن.

بينما قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان في مطار صنعاء خلال استهدافه في غارة جوية إسرائيلية.

وأضاف جيبريسوس: "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن انتهت اليوم. نواصل الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين".