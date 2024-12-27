ads
الجمعة 27 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

هيئة الطيران اليمنية: مطار صنعاء سيعود للعمل اليوم الجمعة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت هيئة الطيران اليمنية، أن مطار صنعاء سيعود للعمل اليوم الجمعة. وذلك بعد تضرر برج المراقبة والتجهيزات الملاحية جراء الغارات الإسرائيلية.

وأعلنت مصادر يمنية، أمس الخميس، عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين من الموظفين والمدنيين جراء العدوان الإسرائيلي على اليمن.

بينما قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إنه كان في مطار صنعاء خلال استهدافه في غارة جوية إسرائيلية.

وأضاف جيبريسوس: "مهمتنا للتفاوض من أجل إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المحتجزين ولتقييم الوضع الصحي والإنساني في اليمن انتهت اليوم. نواصل الدعوة للإفراج الفوري عن المحتجزين". 

العدوان الإسرائيلي على اليمن الوضع الصحي والإنساني تيدروس أدهانوم جيبريسوس منظمة الصحة العالمية مطار صنعاء الغارات الإسرائيلية