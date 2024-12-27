الحساب الرسمي لنادي ليفربول يتغزل بالأسطورة محمد صلاح

في لفتة مميزة تؤكد على مكانته الكبيرة في تاريخ النادي، نشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي على وسائل التواصل الاجتماعي رسالة إشادة بالنجم المصري محمد صلاح، الذي يواصل كتابة التاريخ مع الفريق.

وصف الحساب الرسمي صلاح بـ"الأسطورة"، مُبرزًا أرقامه الاستثنائية وإنجازاته الرائعة مع الريدز، سواء من حيث تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص الحاسمة.

صلاح، الذي يعتبر أحد أعظم اللاعبين في تاريخ ليفربول، يواصل تحطيم الأرقام القياسية وتحقيق الإنجازات، مما يجعله محبوبًا لدى جماهير النادي ومصدر فخر لكل عشاق الكرة حول العالم.

تعكس هذه الإشادة تقدير النادي لما يقدمه صلاح على أرض الملعب، حيث أصبح رمزًا للنجاح والتألق في البريميرليغ والدوريات الأوروبية الكبرى.