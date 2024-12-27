محمد صلاح يقود ليفربول لفوز ثمين على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

في أجواء ضبابية ومثيرة، انتهت مباراة ليفربول وليستر سيتي بفوز مستحق للريدز بنتيجة 3-1، ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ اللقاء بتكافؤ بين الفريقين، حيث تمكن جوردان آيو من إحراز الهدف الأول لصالح ليستر سيتي في الدقيقة 6، مستغلًا هفوة في دفاع ليفربول.

ولكن سرعان ما استعاد ليفربول توازنه، ليتمكن كودي جاكبو من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45+1 قبل انتهاء الشوط الأول.

ليفربول ينهى الامر

في الشوط الثاني، أظهر ليفربول قوته الهجومية، حيث أحرز كورتيس جونز الهدف الثاني في الدقيقة 82، بعد جملة تكتيكية مميزة. وجاء النجم المصري محمد صلاح ليضع بصمته المعتادة، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 90، مؤكدًا مكانته كأحد أبرز هدافي الدوري لهذا الموسم.

هدف محمد صلاح

بهذا الفوز، يواصل ليفربول مطاردة الصدارة، بينما يثبت محمد صلاح مرة أخرى أنه من أعمدة الفريق بفضل أداءه الحاسم.