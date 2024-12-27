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الجمعة 27 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد صلاح يواصل التألق ويسجل هدفه الـ16 في الدوري الإنجليزي

هدف صلاح أمام ليسترسيتي
هدف صلاح أمام ليسترسيتي
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في مباراة مثيرة جمعت بين ليفربول وليستر سيتي ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أضاف النجم المصري محمد صلاح بصمته المعتادة، حيث أحرز الهدف الثالث لفريقه، ليقود ليفربول للفوز بنتيجة مميزة.

صدارة الهدافين 

بهذا الهدف، رفع صلاح رصيده إلى 16 هدفًا هذا الموسم في صدارة قائمة هدافي الدوري ليزيد الفارق بينه وبين أقرب منافسية هالاند بثلاث أهداف ، مؤكداً استمراره كواحد من أبرز لاعبي العالم وأهم ركائز فريق ليفربول. 

الهدف جاء بطريقة رائعة، حيث أظهر مهارة استثنائية وتركيزًا عاليًا، مما جعله حديث الجماهير والإعلام عقب المباراة.

ليفربول بهذا الانتصار يعزز موقعه في المنافسة على قمة الدوري، بينما يواصل صلاح كتابة التاريخ وإثبات أنه أحد أعظم اللاعبين الذين مروا على الدوري الإنجليزي الممتاز.

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